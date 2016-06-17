В Одесской области вспышка кишечной инфекции, госпитализированы 50 человек

В Одесской области в результате вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы 50 человек, в том числе – 39 детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы, вспышка зарегистрирована в Измаильском районе - в городе Измаил и селе Броска Измаильского района.

Всего обратилось за медицинской помощью 50 человек, в том числе 39 детей – все они госпитализированы. Первые 28 больных, в том числе 21 ребенок, обратились за помощью вечером 16 июня.

Читайте такжеВ Житомирской области после свадебного обеда в больницу попали 11 человек«Клиническая симптоматика: тошнота, рвота, температура до 37-39 градусов, частично диарея, общая слабость. Предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит», - отметили в управлении.

В настоящее время начато соответствующее расследование. Для локализации и предупреждения распространения заболеваемости в Измаил в помощь обособленному подразделению Измаильского горотдела направлена бригада специалистов Одесского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

Читайте такжеВ Бориславе госпитализировали пациентов, отравившихся курами-грильКак ранее сообщал УНИАН, в начале июня во Львовской области 7 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления кур-гриль, приобретенных в супермаркете города Борислава. Первые пациенты начали обращаться в районную больницу в день употребления кур в пищу.