На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи
14:19, 17 июня 2016Новости регионов
180
Во Львовской области из-за укуса змеи мужчина попал в реанимацию.
Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 16 июня, в селе Гаи-Смоленские Бродовского района во время сбора грибов в лесу 34-летнего местного жителя змея укусила в руку.
Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Бродовской районной больницы. По состоянию на 17 июня, его состояние - средней тяжести.
Читайте такжеЖитомирщина: молодую женщина, собиравшую в лесу ягоды, укусила змея
Как ранее сообщал УНИАН, во Львовской области с начала теплого сезона от укусов змей пострадало более 10 людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter