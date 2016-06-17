На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 16 июня, в селе Гаи-Смоленские Бродовского района во время сбора грибов в лесу 34-летнего местного жителя змея укусила в руку.

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Бродовской районной больницы. По состоянию на 17 июня, его состояние - средней тяжести.

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Как ранее сообщал УНИАН, во Львовской области с начала теплого сезона от укусов змей пострадало более 10 людей.