Первую партию вакцин, закупленных через ПРООН, отправили в регионы

Согласно приказу МЗ Украины от 10.06.16 №555 осуществлено распределение первого транша иммунобиологических препаратов, закупленных за государственные средства международной организацией ПРООН, по бюджетной программе КПКВК 2301400 «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера» на выполнение Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 гг., сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Читайте такжеВОЗ заявила о победе над одним из трех типов вируса полиомиелитаСюда вошли: комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацелюлярний компонент), полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b (ПЕНТАКСИМ) – более 300 тысяч доз; вакцина для профилактики заболеваний, возбудителем которых является Haemophilus Influenzae типа В – 174 тысячи доз; Еувакс В/Euvax В вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная жидкая – 350 тысяч доз на общую сумму 169 212 042,00 грн.

Дети смогут получить рекомендуемые прививки с нарушением Календаря с соблюдением минимальных интервалов, которые указаны в разделе 2 «Прививки детей с нарушением Календаря» в соответствии с приказом МЗ Украины от 11.08.2014 №551.

Читайте такжеВ Одессе восстановлена вакцинация детей против туберкулезаСтоит отметить, что на Общегосударственную программу иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 года впервые за пять лет в 2015 году из Государственного бюджета Украины выделено 100% финансирование.