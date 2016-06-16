Жители Марьинки получили помощь от штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба Рината Ахметова, в Марьинке 1206 мирных жителей и переселенцев получили гуманитарную помощь от Штаба. Несмотря на активизацию боевых действий, на этой неделе в городе открылся стационарный пункт выдачи.

Читайте такжеДети-переселенцы из Донбасса продолжают получать помощь психологов «По словам наших волонтеров, с утра под пунктом собралась очередь. В основном – старики, мамы, одни воспитывающие детей, инвалиды. В городе остается много деток, в том числе, самых маленьких. Порядка 20 семей получили детские наборы для малышей до 35 месяцев», – рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

До начала боевых действий в Марьинке проживало 10 тыс. человек. Сейчас осталось менее половины. В городе много разрушенных или существенно поврежденных домов и учреждений, нет газа, после обстрелов частые перебои с электричеством.

«1206 жителей, которые за один день получили нашу помощь – это примерно треть нынешнего населения города. В Марьинке уже несколько недель не утихают обстрелы. Чтобы получить гуманитарную помощь и купить хлеба, люди выходят в центр города в определенные часы и то ненадолго – чтобы успеть до обстрелов. Люди привыкли жить в имеющихся условиях, но они нуждаются в помощи и поддержке», – говорит Римма Филь.

Читайте такжеПожилые люди и инвалиды продолжают получать помощь от штаба Ахметова Всего за время работы Гуманитарного штаба мирным жителям и переселенцам в Марьинке было доставлено и выдано 28 975 тысяч продуктовых наборов.

По состоянию на 16 июня 2016 года Штаб Рината Ахметова всего выдал более 8 млн 480 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.