В Днепре задержали преступников, которые изготавливали метамфетамин

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, ежемесячно группировка сбывала более одного килограмма наркотика.

Во время обысков в нарколабораториях, местах проживания задержанных и их автомобилей правоохранители изъяли более 100 г метамфетамина, что по ценам «черного рынка» составляет примерно 125 тыс. грн, а также лабораторное оборудование, прекурсоры и другие химические вещества и соединения, которых хватило бы на изготовление 10 килограммов наркотиков.

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Кроме того, в одной из нарколабораторий оперативники спецслужбы изъяли гранатомет РПГ-22, два охотничьих ружья, боеприпасы, а также пластид и два электродетонатора.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.