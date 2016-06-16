В Харьковской области молния убила ребенка
08:33, 16 июня 2016Новости регионов
265
В Харьковской области в результате поражения молнией погиб ребенок, еще один был травмирован.
REUTERS
Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По сведениям полиции, трагедия произошла 15 июня в Волчанском районе области.
В данное время информация о возрасте детей, а также другие подробности происшествия выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter