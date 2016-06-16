В Харьковской области молния убила ребенка

08:33, 16 июня 2016
Новости регионов
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В Харьковской области в результате поражения молнией погиб ребенок, еще один был травмирован.

REUTERS

Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, трагедия произошла 15 июня в Волчанском районе области.

В данное время информация о возрасте детей, а также другие подробности происшествия выясняются.

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