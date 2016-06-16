В Харьковской области молния убила ребенка

Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, трагедия произошла 15 июня в Волчанском районе области.

В данное время информация о возрасте детей, а также другие подробности происшествия выясняются.