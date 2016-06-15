Задержаны сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, торговавшие психотропами

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, служащих задержали 14 июня сотрудники третьего территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины в Волынской области совместно с сотрудниками Управления службы безопасности и работниками прокуратуры области.

«Они незаконно сбывали на территории области наркотические и психотропные вещества, в частности, спайс, марихуану и амфетамин», – отметил руководитель третьего управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Алексей Душейко.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли наркотические и психотропные вещества. Изъятое направлено в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

В настоящее время лица задержаны по ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания Луцкого отдела полиции. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, одному из задержанных работников ГСЧС - пожарному-спасателю 1-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Волынской области, в настоящее время сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 307 УКУ.

Как отмечается в сообщении, 27-летний спасатель в течение мая-июня 2016 года трижды покупал у неустановленных лиц амфетамин (общим весом около 5 г), а затем перепродал его другому лицу.

Продолжается досудебное расследование.