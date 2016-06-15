Днепропетровская областная больница просит выделить 3 млн грн на лекарства для бойцов АТО

Днепропетровская областная больница им. Мечникова просит областной совет дополнительно выделить 3 млн грн на лекарства для раненных участников антитеррористической операции, которых лечат в медицинском учреждении.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим обращением выступил главный врач медзаведения, депутат областного совета Сергей Рыженко сегодня во время очередной сессии облсовета.

«В больницу почти каждый день доставляют раненных бойцов, но запас лекарств «тает». Сегодня нам необходимо до 3 млн грн на закупку стоимостных лекарств для ургентной помощи раненым», - отметил главный врач.

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