В Житомирской области после свадебного обеда в больницу попали 11 человек

В Житомирской области после свадебного обеда в больницу с острой кишечной инфекцией попали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в государственном учреждении "Житомирский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», специалисты зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции после празднования свадьбы в поселке Ружин.

Читайте такжеВ Бориславе госпитализировали пациентов, отравившихся курами-грильТак, в инфекционное отделение Ружинской центральной районной больницы после свадебного обеда на данное время госпитализированы 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

При поступлении в больницу у больных отмечалась высокая температура тела до 39 градусов, выраженная интоксикация, рвота, диарея, боли в животе. Течение заболевания у всех госпитализированных - средней тяжести.

При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что всего на обеде было около 80 человек. Среди блюд, которые употребляли все опрошенные лица, - фаршированные грибы и рыба, ветчина, салаты с майонезом.

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Лабораторные исследования продолжаются, специалисты управления Госпродпотребслужбы в Ружинском районе приостановили функционирование кафе, в котором отравились люди.

Причины и обстоятельства, способствовавшие возникновению инфекции, выясняются.