В Днепропетровской области перекрыт канал поставки кокаина и экстази в Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, сотрудники спецслужбы 13 июня задержали четырёх контрабандистов во время получения международной посылки в одном из почтовых отделений Кривого Рога.

Организатором канала оказался студент из Кривого Рога, который получал наркотики из-за границы по почте. Международные почтовые отправления злоумышленник вместе с сообщниками оформляли на подставных лиц. В качестве контейнеров для наркотиков они использовали детские игрушки. Кокаин и экстази реализовывали в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Следователями Управления СБ Украины в области открыто уголовное производство по ч.2 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.