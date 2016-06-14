В Днепропетровской области ликвидирован цех по переработке просроченного сыра

В Днепропетровской области сотрудники управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в области в минувшие выходные в Апостоловском районе ликвидировали подпольный цех по переработке непригодного к употреблению сыра, который затем реализовывался под торговой маркой украинского производителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, организатор подпольного производства - официальный представитель одной из компаний по производству сыро-молочной продукции – скупал для переработки недоброкачественный сыр, у которого закончился срок потребления.

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