В Киеве - острый дефицит врачей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская сегодня на пресс-конференции.

Она отметила, что на протяжении последних лет так и не была наработана единая концепция реформы здравоохранения. При этом ни в одной из предложенных программ реформирования, по ее словам, не была определена система финансирования, то есть деньги конкретно на что будут потрачены и как поступят в больницу.

«В этом году вместо 5% от валового национального дохода мы имеем 2,5%. У нас финансирование уменьшено на 2,5 млрд грн», - отметила Канаровская.

По ее словам, из-за такого состояния финансирования остается критической ситуация с кадровым обеспечением отрасли, поскольку молодые специалисты не хотят работать врачами.

«Трудно привлечь кадры. Сегодня мы стоим перед кадровым голодом. Выпускники не хотят идти на нашу нищенскую зарплату», - сказала она, добавив также, что система соцзащиты неэффективна, нет возможности обеспечивать медработников жильем.

«В Киеве в первичном звене работают сегодня в основном пенсионеры, не хватает 500 участковых, 100 рентгенологов, 100 инфекционистов, 200 врачей нет на «скорой помощи»... Наша зарплата - за нами Сомали и Конго стоят - 100 долларов в среднем получает врач, медсестра – на 400 грн меньше, а санитарка вообще непонятно сколько. Из работающих на участках у нас 200 человек старше 80 лет, 10 – по 90 лет», - прокомментировала председатель столичного профсоюза медиков.

При этом она обратила внимание на устаревшую технику и оснащение медучреждений, отсутствие препаратов, а также отсутствие средств на охрану труда, в частности, халаты, дезинфицирующие средства и прочее медперсонал покупает за собственные средства.

«В два раза сейчас вырастет коммуналка. Как больницы, которые на бюджете, справятся с такими расходами. Что будет с больницами? И нас очень волнует, не будет ли это скачек к приватизации. Наши долги за коммуналку зашкаливают - по 150-170 тыс. в одном медучреждении. И это медучреждение может быть признано неплатежеспособным и потом найдется тот, кто погасит этот долг и заберет больницу. И будет она уже частная», - отметила Канаровская.

По словам заместителя председателя Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского, государство должно пересмотреть объемы финансирования отрасли и особое внимание уделить вопросу оплаты труда медиков.

«Государство должно обеспечить выполнение своих обязательств по финансированию отрасли здравоохранения до тех уровней, которые предусмотрены Всемирной организацией здравоохранения. Это должно быть 7-10% для того, чтобы отрасль хотя бы выживала... А вопрос зарплаты медработников должен быть решен кардинально - поднята в разы», - сказал Кубанский.