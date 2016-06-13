В областную больницу Днепра за сутки доставили 12 раненых бойцов

Как сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко, трое из них находятся в реанимации.

По словам Рыженко, один из раненых уже во второй раз попал в больницу.

"Александр, 35 лет. Поступает в больницу Мечникова с ранениями во второй раз. В бою потерял друга. Сосудистые хирурги спасают ногу. Повреждена бедренная артерия и вены", - отметил главный врач.

Также, согласно сообщению известной волонтерки, руководителя батальона «Госпитальеры» Яны Зинкевич, в Днепр доставят тела четырех погибших в ходе боев на шахте Бутовка под Донецком в ночь с 11 на 12 июня.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила о значительном ухудшении ситуации на Донбассе и рекордном количестве жертв на фронте за последние 4 недели.

Народный депутат Игорь Луценко 12 июня на своей странице в сети Facebook сообщил, что в результате очередного ночного обстрела со стороны боевиков шахты «Бутовка» в Донецкой области обрушилась крыша, есть погибшие. Количество погибших украинских военнослужащих он не уточнил.