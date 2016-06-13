В Николаевской области расследуют смерть младенца

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, 9 июня оперативникам Очаковского отдела полиции поступило сообщение о том, что 21-летняя местная жительница, вероятно, совершила убийство своего новорожденного ребенка.

Проверяя полученную информацию, полицейские установили, что указанная женщина действительно была беременна, но на учете не находилась, факт рождения ребенка подтвердила ее мать.

"По словам 21-летней женщины, в конце мая 2016 года она родила дома мертвого младенца и, не зная, что делать, позвала свою мать. Вместе женщины решили закопать тело на пустыре, что мать роженицы и сделала вблизи своего рабочего места", - сообщили в полиции.

Тело младенца направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Продолжаются следственные действия.