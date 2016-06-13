В Авдеевке в результате обстрела боевиков ранен 11-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, сообщение о происшествии поступило в Авдеевское отделение полиции около 14.20 от медиков.

Установлено, что мальчик катался на велосипеде возле своего дома на улице Ломоносова, когда из лесопосадки со стороны временно оккупированной территории началась стрельба. Пуля попала ребенку в ногу. Со сквозным ранением голени, повреждением мягких тканей мальчик был доставлен в городскую больницу.

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Полицейские работают на месте происшествия, общаются с пострадавшим ребенком.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что это уже второй за неделю случай, когда в жителей окрестностей Авдеевки попадают вражеские пули. 3 июня на улице Калинина, находящейся вблизи блокпоста боевиков, пострадал человек. Он также получил ранение ноги.