В Ивано-Франковской области молния убила ребенка
08:45, 13 июня 2016Новости регионов
297
В Ивано-Франковской области молния убила ребенка.
REUTERS
Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области вчера, 10 июня, в городе Калуш на территории свалки в результате удара молнии пострадали четыре человека.
Как сообщают спасатели, граждане 1990, 1992, 2004 и 2009 годов рождения - лица без определенного места жительства, жители села Вары Закарпатской области - спрятались под деревом, в которое ударила молния.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Один ребенок от полученных травм скончался в реанимации Калушской районной больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter