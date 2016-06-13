На Винниччине провели первую в регионе операцию на открытом сердце

Как сообщили сегодня УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, операционное вмешательство проводил профессор Анатолий Руденко совместно с сотрудниками Винницкого регионального центра сердечно-сосудистой патологии. Операция выполнена согласно подписанного договора о сотрудничестве с ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии» им. Н.Н. Амосова, при содействии департаментов здравоохранения ВМР и ОГА, а также ВНМУ им. Н.И. Пирогова.

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Оперативное вмешательство длилось 3,5 часа. После чего пациент был успешно отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и находится под круглосуточным наблюдением специалистов Винницкого регионального центра сердечно-сосудистой патологии. Сейчас пациент переведен в послеоперационную палату, его общее состояние стабильное и соответствует тяжести перенесенного оперативного вмешательства. Пациент имеет хорошее настроение и настроен на скорейшее выздоровление.

По мнению главного врача центра сердечно-сосудистой патологии Владимира Гладких, собственно выполнение данной операции - это начало становления кардиохирургической помощи пациентам в Винницком регионе.