В Ивано-Франковске решили создать областной госпиталь ветеранов войны

Ивано-Франковский областной совет на сегодняшней сессии поддержал решение о создании коммунального заведения «Ивано-Франковский областной госпиталь ветеранов войны».

Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Мирон Матейко сообщил на сессии, что уже утвержден устав коммунального предприятия.

Сам госпиталь будет расположен в городе Коломыя, в 70 км от Ивано-Франковска.

Это решение поддержали 70 депутатов. Кроме того, депутаты проголосовали поправку, чтобы в госпитале могли проходить лечение и добровольцы.

Читайте такжеМедцентр Нацгвардии получил новое реабилитационное оборудованиеСправка УНИАН. Ивано-Франковская область не имеет своего госпиталя для лечения ветеранов. Ранее военный госпиталь в Ивано-Франковске действовал в центре города - «Дворец Потоцких», который 1 октября 2014 года реорганизовали в гарнизонную военную поликлинику, которая имеет один старый небольшой двухэтажный корпус.

Решение о ненужности госпиталя в оборонном ведомстве приняли еще в 2004 году. Землю под госпиталем продали частному лицу. Сейчас узловую больницу станции Коломыя государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» превратят в коммунальное заведение «Ивано-Франковский областной клинический госпиталь ветеранов войны».