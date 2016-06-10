Волынь: гостей после празднования в кафе госпитализировали с тяжелым отравлением

Как сообщили УНИАН в Волынском областном лабораторном центре Госсанэпидслужбы Украины в Волынской области, за помощью в медицинские учреждения с проявлениями острой кишечной инфекции после празднования профессионального праздника в одном из заведений общественного питания города Ковеля 7-8 июня обратились 12 человек.

Они госпитализированы в инфекционное отделение Ковельской центральной районной больницы.

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Сейчас специалисты Госсанэпидслужбы проводят эпидемическое обследование. Для лабораторного исследования отобраны пищевые продукты, пробы питьевой воды, обследованы работники заведения.

Как говорится в сообщении, с целью установления причин возникновения вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции санэпидслужба проводит комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.