В Днепропетровской области взрывом дымовой шашки травмирован 7-летний ребенок

В Днепропетровской области взрывом дымовой шашки травмирован семилетний ребенок. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, 7 июня в селе Хащевое Новомосковского района семилетний мальчик вместе со своим шестилетним братом находясь у дедушки, в кладовой комнате обнаружили дымовую шашку.

Чтобы поджечь ее, дети включили электрическую плиту и положили на нее шашку. В результате нагрева последняя разорвалась, ранив старшего из братьев. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Днепропетровскую областную больницу. Согласно информации, ребенок получил телесные повреждения в виде взрывного ранения рук с частичной ампутацией пальца.

Читайте такжеВ Николаевской области подросток травмирован при попытке разобрать снарядВ ходе выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что дымовую шашку пенсионеру подарил знакомый, который до этого хранил ее длительное время без какой-либо цели.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Родители детей будут отвечать в соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.