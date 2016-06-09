В Киевской области в течение года планируется оздоровить почти 180 тыс. детей

В Киевской области в течение 2016 года планируется оздоровить 179 тысяч 456 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Льва Парцхаладзе, с начала года уже почти 100 тысяч детей в Киевской области получили услуги по оздоровлению и отдыху.

Читайте такжеИз Луганской области 86 детей-сирот отправились на оздоровление в СкадовскОсобое внимание уделяется детям, нуждающимся в особой социальной поддержке, - это дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети чернобыльцев и участников АТО.

Читайте такжеВ Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей На начало июня в области насчитывается 518 учреждений оздоровления и отдыха.

По данным Службы по делам детей и семьи КОГА, в Киевской области на средства из областного бюджета было приобретено почти 4 тысячи путевок. Средняя стоимость одной путевки составляет 5 тыс. 386 грн.