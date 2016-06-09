В Донецке возобновились активные боевые действия: ранены женщина и ее 2-летний сын

По предварительным данным в результате обстрела ранения получили 31-летняя жительница Куйбышевского района и ее двухлетний сын. У обоих осколочные ранения мягких тканей, у женщины – множественные травмы правого бедра, а у ее сына сильно пострадало левое бедро.

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В настоящий момент мама с ребенком находятся в Донецкой травматологии под наблюдением врачей. Сейчас они проходят обследование и готовятся к операции. Медикаментами в полном объеме пострадавшие обеспечены.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова готов оказать помощь в реабилитации раненого ребенка. Специалисты Штаба в настоящий момент связываются с семьей пострадавших, чтобы предложить им помощь.

Если вам известно о других случаях ранения детей, которым нужна срочная медицинская помощь, просим звонить на горячую линию Штаба Рината Ахметова 0 800 509 001.