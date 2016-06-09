На Донбассе 8 тысяч человек остаются без питьевой воды

Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия продолжает отмечать напряженную ситуацию в районе Березового - Докучаевска примерно в 30 км на юго-запад от Донецка. Восемь тысяч человек в районе, по обе стороны от линии разграничения, с 15 апреля остаются без питьевой воды. Вблизи контролируемого правительством Березового проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, поврежденных в результате обстрела, невозможно из-за значительной заминированности этого участка", - говорится в отчете.

Также международные наблюдатели отмечают значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и Луганской областях.

"Большинство случаев насилия была зафиксирована вокруг Донецкого аэропорта, Авдеевки, Ясиноватой; на дороге между контролируемым «ДНР» Дебальцево и Светлодарском; а также в районе моста на юг от контролируемой правительством Станице Луганской", - говорится в отчете.

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Вместе с тем зафиксировано отсутствие значительного количества вооружений в местах постоянного хранения.

Кроме того, миссия вновь заявляет, что свободу передвижения наблюдателей продолжают ограничивать, особенно в районах, которые не контролируются правительством.