В Киеве госпитализирован подросток, пострадавший при обрушении здания

Сегодня днем в Киеве на ул. Кондратюка, 7, в одноэтажном недействующем здании произошло обрушение конструкций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главное управления ГСЧС Украины в г.Киеве, сообщение об этом в Службу спасения поступило в 13:12.

Отмечается, что на место происшествия за считанные минуты прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС и спасатели Киевской городской государственной администрации.

«После прибытия бойцы установили, что под завалом находится 16-летний парень. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента разобрали конструкции и вытащили парня, которому зажало ногу бетонной плитой», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчина получил тяжелые травмы, разбирая снарядПока освобождали пострадавшего из-под завала, специалисты медицинской службы сделали ему обезболивающий укол и постоянно вели наблюдение за его состоянием.

Спасатели, убрав бетонную плиту, в 14:20 достали юношу из-под завала. Бойцы на носилках транспортировали его в машину скорой помощи, после чего медики госпитализировали его в местную больницу.