Сумской горсовет просит повысить уровень соцзащиты детей из малообеспеченных семей
Многочисленные обращения граждан свидетельствуют, что сегодня больше всего страдают дети из малообеспеченных семей.
Сумской городской совет просит министра социальной политики Украины Андрея Реву и Верховную Раду Украины повысить уровень социальной защиты детей из малообеспеченных семей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли сегодня во время очередной сессии горсовета.
Читайте такжеФонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством В документе отмечается, что многочисленные обращения граждан свидетельствуют, что сегодня больше всего страдают дети из малообеспеченных семей.
"Так, в течение 2014-2016 годов продолжается позорная практика, когда норма назначения помощи на детей малообеспеченных семей определяется как разница между фактическими доходами и прожиточным минимумом на ребенка в размере 85%", - говорится в документе.
Читайте такжеВ Украине зарегистрировано более 73 тыс. детей-сирот - МинсоцполитикиМетодология расчета прожиточного минимума для детей, которая была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины №656 от 14.04.2000 г., до сих пор действует, и не пересматривалась в соответствии с современными требованиями.
Вместе с тем, законом Украины «О Государственном бюджете на 2016 год» утвержден размер прожиточных минимумов для детей лишь 47,9-49% размеров, определенных даже по этой методологии, отмечают депутаты, добавляя, что родители таких детей не имеют достаточных доходов для нормального питания детей, приобретения для них необходимых лекарств, одежды и т.п.
Читайте такжеПодписан закон о соцзащите лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидамиГорсовет отмечает, что в Сумах проживает 2,104 тыс. малообеспеченных семей, имеющих детей, которых государство может лишить нормальной жизни.
Сумской горсовет, представители профсоюзов и общественных организаций требуют немедленно обеспечить в установленном законодательством порядке рассмотрение и принятие законопроекта фракции ВО «Батькивщина» в ВРУ, регистрационный номер 4316 от 29.03.2016 г., которым предусмотрено учитывать при назначении помощи на детей малообеспеченных семей 100% соответствующего прожиточного минимума.