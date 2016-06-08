Сумской горсовет просит повысить уровень соцзащиты детей из малообеспеченных семей

Сумской городской совет просит министра социальной политики Украины Андрея Реву и Верховную Раду Украины повысить уровень социальной защиты детей из малообеспеченных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли сегодня во время очередной сессии горсовета.

Читайте такжеФонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством В документе отмечается, что многочисленные обращения граждан свидетельствуют, что сегодня больше всего страдают дети из малообеспеченных семей.

"Так, в течение 2014-2016 годов продолжается позорная практика, когда норма назначения помощи на детей малообеспеченных семей определяется как разница между фактическими доходами и прожиточным минимумом на ребенка в размере 85%", - говорится в документе.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировано более 73 тыс. детей-сирот - МинсоцполитикиМетодология расчета прожиточного минимума для детей, которая была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины №656 от 14.04.2000 г., до сих пор действует, и не пересматривалась в соответствии с современными требованиями.

Вместе с тем, законом Украины «О Государственном бюджете на 2016 год» утвержден размер прожиточных минимумов для детей лишь 47,9-49% размеров, определенных даже по этой методологии, отмечают депутаты, добавляя, что родители таких детей не имеют достаточных доходов для нормального питания детей, приобретения для них необходимых лекарств, одежды и т.п.

Читайте такжеПодписан закон о соцзащите лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидамиГорсовет отмечает, что в Сумах проживает 2,104 тыс. малообеспеченных семей, имеющих детей, которых государство может лишить нормальной жизни.

Сумской горсовет, представители профсоюзов и общественных организаций требуют немедленно обеспечить в установленном законодательством порядке рассмотрение и принятие законопроекта фракции ВО «Батькивщина» в ВРУ, регистрационный номер 4316 от 29.03.2016 г., которым предусмотрено учитывать при назначении помощи на детей малообеспеченных семей 100% соответствующего прожиточного минимума.