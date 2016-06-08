В Одессу самолетом доставили бойцов, раненных в АТО: срочно нужна кровь для переливания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил одесский волонтер Андрей Танцюра.

По его данным, трое бойцов доставлены в тяжелом состоянии.

«Прибыл борт. 11 ребят... 3 тяжелых... Нужна помощь», - сообщил Танцюра.

Он также подчеркнул, что бойцам необходима кровь для переливания 1, 2 и 3 группы.

У бойцов минно-взрывные и пулевые ранения, которые они получили возле населенных пунктов Авдеевка и Водяное Донецкой области.

С аэродрома машинами скорой помощи бойцов доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге в Киеве пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки (6 июня) в зоне АТО один военнослужащий ВСУ погиб, еще девять получили ранения. По его данным, днем ранее (5 июня) на Донбассе один военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения.