В Одессу самолетом доставили бойцов, раненных в АТО: срочно нужна кровь для переливания

11:57, 08 июня 2016
Новости регионов
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В Одессу вчера, 7 июня, самолетом доставили 11 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

До Одеси літаком доставили 11 поранених в АТО бійців, трьох – у тяжкому стані Одеса. 8 червня. УНІАН. До Одеси вчора, 7 червня, літаком доставили 11 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції / Фото: УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил одесский волонтер Андрей Танцюра.

По его данным, трое бойцов доставлены в тяжелом состоянии.

«Прибыл борт. 11 ребят... 3 тяжелых... Нужна помощь», - сообщил Танцюра.

Он также подчеркнул, что бойцам необходима кровь для переливания 1, 2 и 3 группы.

У бойцов минно-взрывные и пулевые ранения, которые они получили возле населенных пунктов Авдеевка и Водяное Донецкой области.

С аэродрома машинами скорой помощи бойцов доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге в Киеве пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки (6 июня) в зоне АТО один военнослужащий ВСУ погиб, еще девять получили ранения. По его данным, днем ранее (5 июня) на Донбассе один военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения.

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