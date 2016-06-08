У Киева есть ресурсы до конца 2017 года остановить ВИЧ-инфекцию - Кличко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского головы об участии Кличко в дискуссии, состоявшейся в здании ООН в рамках международной конференции в Нью-Йорке Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.

Кличко выразил мнение, что Киев до конца 2017 года должен стать первым из мировых городов, пораженных эпидемией СПИДа, которое остановит распространение ВИЧ.

"Главное для нас сегодня - обеспечить лечением 90 процентов ВИЧ-положительных людей в столице. Широкое тестирования и информационная кампания по его необходимости помогут большему количеству людей узнать о своем ВИЧ-статусе и вовремя начать лечение, - подчеркнул Кличко. - Большой проблемой для Киева и многих других городов является то, что большое количество людей не знают о своем ВИЧ-статусе, а среди тех, кто знают, не все имеют доступ к лечению. Поэтому мы вместе с общественными организациями договорились разработать детальный план мероприятий, чтобы остановить эпидемию. И это реально, у нас есть для этого ресурсы, понимание того, что нужно делать в первую очередь. Но, безусловно, политическая воля и ответственность", - подчеркнул мэр Киева.

Также после дискуссии с участием мэров, представителей донорских и неправительственных организаций Кличко встретился с руководителем департамента инновационных программ ЮНИСЕФ Синтией МакКафри.