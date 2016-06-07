Из Луганской области 86 детей-сирот отправились на оздоровление в Скадовск

Из Луганской области группа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из школ-интернатов сегодня отправилась в детский оздоровительный лагерь «Радуга» города Скадовск Херсонской области.

Читайте такжеВ Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, на отдых и оздоровление поехали 86 воспитанников из: Кременской областной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней, Сватовской областной общеобразовательной специальной школы-интерната, Северодонецкой областной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней и прифронтовой Счастьенской областной общеобразовательной санаторной школы-интерната I-III ступеней.

Провожала детей заместитель председателя Луганской областной ВГА Ольга Лишик.