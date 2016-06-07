В Черновцах СЭС запретила купаться в реке Прут из-за загрязненности воды

В Черновцах санитарно-эпидемиологическая служба сегодня запретила купание в реке Прут из-за загрязненности воды.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Наталья Климчук, вода в Пруте возле Черновцов не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям, а запрет купания в реке связан с угрозой заболеть.

«Относительно Прута, то, как и в прошлом году, вода не соответствует санитарным требованиям. Последний раз пробы воды отбирались из Прута 25 мая, а уже 1 июня результаты лабораторного исследования показали, что вода загрязнена», - сообщила Климчук.

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По словам Климчук, купание в воде грозит инфекционными заболеваниями.

«Это кишечные инфекции. И если взрослый может просто поплескаться в воде, а потом смыть ее с себя под душем, то ребенок может наглотаться этой воды. Тогда угроза заболеть значительно больше», - продолжила она.

Исследования качества воды в реке Прут проводятся каждые десять дней.

Вместе с тем, по словам Климчук, в Черновицкой области есть 8 пляжей, где можно купаться.