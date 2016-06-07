Киев получит из США 1,6 млн долл. на борьбу с распространением СПИДа

Киев в 2017 году по правительственной программе США по профилактике ВИЧ/СПИДа "Пепфар" получит 1,6 млн долл. на противодействие распространению СПИДа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко, который принимает участие в международной конференции по борьбе со СПИДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic в Нью-Йорке.

В своем выступлении Кличко отметил, что в последние годы в Киеве ежегодно выявляют около 3 тыс. ВИЧ-позитивных лиц, регистрируют же до 1,5 тыс. лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

“Всего в 2015 году выявлено более 2,8 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, и лишь 1,3 тыс. человек стали на медицинское наблюдение. То есть меньше половины!” – подчеркнул он.

Читайте такжеКиев получит финансовую помощь для борьбы со СПИДом Мэр Киева подчеркнул, что проблема СПИДа – это проблема не одной отдельной страны или какого-то одного города, эта болезнь является угрозой и вызовом всему миру.

“Одна четвертая всех людей, живущих с ВИЧ, живет в 200 крупных городах. И Киев входит в эти двести городов мира, которые совместными действиями могут преодолеть глобальную эпидемию СПИДа”, - отметил Киевский городской голова.

Именно поэтому, подчеркнул Кличко, 6 апреля 2016 г. в Киеве была подписана Парижская декларация по ускорению действий в преодолении эпидемии СПИДа в крупных городах

“Таким образом, мы включили Киев в программу ускорения мер в борьбе со СПИДом. Я уверен, это шаг к преодолению эпидемии ВИЧ во всей Украине. И я, как председатель Ассоциации городов Украины, предлагаю распространить программу Fast-Track Cities на другие города нашей страны”, - сказал он.

Мэр Киева в рамках конференции встретился с глобальным координаторам программы США по ВИЧ/СПИДу, послом Деборой Биркс. Он поблагодарил за то, что по программе "Пепфар" на следующий год планируют предоставить Киеву дополнительно 1,6 млн долларов.

"Это будет значительной поддержкой для улучшения предоставления услуг ВИЧ-инфицированным", - отметил Кличко.

Читайте такжеСреди боевиков на Донбассе участились случаи заболевания ВИЧ/СПИДомПравительственная программа США по профилактике ВИЧ/СПИДа "Пепфар" была основана в 2001 году президентом США Джорджем Бушем-младшим. С тех пор американское правительство выделяет миллиарды долларов на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа в 33 странах. Среди приоритетных стран - Украина. На следующие 5 лет правительство Соединенных Штатов выделило 15 млрд долл. на финансирование программы. Для Украины дополнительно планируют выделить 9,4 млн долл., из них 1,6 млн - Киеву. Всего финансирование ВИЧ-программ в рамках "Пепфар" для Украины составит около 30 млн долл. на следующий год (начиная с октября 2016-го).

Раньше программа работала с Киевом через международные организации, сегодня же средства будут выделяться непосредственно украинской столице.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля т.г. в Киеве мэр города Виталий Кличко подписал Парижскую декларацию по ускорению действий в преодолении эпидемии СПИДа в крупных городах. Благодаря этому Киев получит финансовую помощь на борьбу со СПИДом в рамках глобальной инициативы мэров самых влиятельных городов мира. На момент подписания документа сумма помощи не была определена.