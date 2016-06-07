В Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязали

Правоохранители разыскивают родственников обнаруженного в Одессе 3-летнего ребенка, которого длительное время истязали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Ирина Дамаскина.

Читайте такжеЛуганщина: женщина, бросившая новорожденную дочь в подъезде, сядет в тюрьму на 3 годаМальчик был обнаружен в частном секторе в Суворовском районе Одессы 31 мая. На израненного, изможденного ребенка ранним утром обратил внимание случайный прохожий, который вызвал полицию. Найденыш очень плохо говорит, ничего конкретного о себе сообщить не может, только отзывается на имя Вова.

Как отметила Дамаскина, мальчик был доставлен в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы. Медики диагностировали у ребенка: множественные гематомы, ушибы, порезы (рубцы от старых, гноящиеся и свежие), а также скальпированные раны лобной части головы.

«Ребенок также был сильно истощен, обессилен. Все это свидетельствует о том, что он длительное время терпел к себе жестокое обращение... Он уже 8 дней в реанимации, из-за скальпированных ран завтра планируется пластическая операция – требуется пересадка кожи», - отметила Дамаскина.

По ее словам, психологу удалось установить примерный возраст ребенка – 3-3,5 года, при этом уровень развития соответствует 2 годам.

Он понимает украинский язык. Реагирует на слово «мама», сказал медикам, что «мама избивала за плохое поведение». Также реагирует на картинки с домашними животными, что может свидетельствовать о пребывании мальчика какое-то время в сельской местности.

Медики говорят, что состояние ребенка имеет положительную динамику.

Читайте также8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"Дамаскина сообщила, что скоро придется решаться вопрос о его юридическом статусе: оформлении в приемную семью или детский дом.

Правоохранители провели подворовой обход микрорайона, где был найден Вова, но местные жители утверждают, что никогда его не видели. Рассылка ориентировки на ребенка во все регионы Украины также пока никаких результатов не дала. Проверены все неблагополучные семьи и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, - этот ребенок нигде не значится.