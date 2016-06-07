Вблизи Чернигова во время купания в водоеме утонул 15-летний юноша
Спасатели обращают внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил безопасного поведения во время отдыха возле водоемов.
Вблизи Чернигова во время купания в водоеме утонул подросток.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, 5 июня вблизи с. Зайцы Черниговского района работники Черниговской городской спасательной станции подняли на поверхность тело 15-летнего юноши, который утонул во время купания.
Как выяснилось, парень вместе с друзьями приехал из соседнего поселка Михайло-Коцюбинское отдохнуть на берегу водоема. Во время купания парень начал тонуть. Товарищи бросились ему на помощь, однако спасти не смогли.
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Спасатели обращают внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил безопасного поведения во время отдыха возле водоемов.