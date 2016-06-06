Во Львовской области 44-летний мужчина умер от укусов пчел
12:42, 06 июня 2016Новости регионов
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Во Львовской области 44-летний мужчина скончался от многочисленных укусов пчел.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 5 июня в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Ясеновцы скоропостижно скончался 44-летний житель соседнего села.
Правоохранители установили, что мужчина привез к своему брату ульи с пчелами. При переносе в сад один из ульев упал и разбился. Пчелиная семья, вылетевшая из улья, нанесла мужчине множество укусов, от которых он скончался на месте.
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