В Полтавской области - массовые пищевые отравления
09:19, 06 июня 2016Новости регионов
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В инфекционные отделения больниц области с отравлением обратилось 37 жителей Полтавской области.
В Полтавской области во время поминальных обедов отравились 37 человек / Фото: УНИАН
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области, по предварительной информации, жители Миргородского, Зеньковского и Шишацкого районов отравились во время поминальных обедов.
Проводится проверка.
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