В Полтавской области - массовые пищевые отравления

В инфекционные отделения больниц области с отравлением обратилось 37 жителей Полтавской области.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области, по предварительной информации, жители Миргородского, Зеньковского и Шишацкого районов отравились во время поминальных обедов. Проводится проверка.

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