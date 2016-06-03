Морская вода возле Одессы загрязнена: купаться нельзя

Как сообщили УНИАН в департаменте охраны здоровья Одесского городского совета, по информации управления Госпродпотребслужбы в Одессе, в связи со значительными ливневыми осадками, которые выпали в городе 2-3 июня, в акваторию пляжей города попало большое количество поверхностных вод.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем, управление Госпродпотребслужбы рекомендует одесситам и гостям города временно воздержаться от морского водопользования на пляжах до особого распоряжения», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе из-за сильного ливня, который начался ночью 2 июня, были значительно изменены и сокращены маршруты общественного транспорта, ряд из них остановлен. Серьезно затруднено движение и пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси), в связи с тем, что на ряде городских автодорог вода не успевала сходить в дождеприемники, водные потоки выбивали канализационные люки.