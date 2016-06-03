В Кировограде медики протестуют против закрытия роддома

11:35, 03 июня 2016
Новости регионов
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В Кировограде на площади перед горсоветом около 100 медиков протестуют против закрытия роддома.

В Одесі 29 лютого народилося 29 немовлят / Фото: УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, участники акции - работники роддома № 2, который горсовет собирается расформировать, а также горожане. Участники акции принесли плакаты с надписями: «Райкович, не расформируй родильный дом № 2 им. Св. Анны», «Мы, женщины Кировоградщины, против объединения родильных домов», «Закрытие роддома № 2 ухудшит оказание гинекологической помощи женщинам» и другие.

Главный врач родильного дома № 2 им. Св. Анны Владимир Капко отметил, что работники медицинского учреждения боятся остаться без работы, и считают, что их роддом нужно развивать, а не закрывать. Пикетчики хотят выступить на сессии Кировоградского горсовета, которая начала работу сегодня в 10 часов.

Как известно, медучреждения в городе реорганизовывают в связи с продолжением медицинской реформы и для создания перинатального центра II уровня.

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