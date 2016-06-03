В Житомире с 1 июля запрещено курить в парках и скверах

Как сообщили УНИАН в Житомирском горсовете, запрет начнет действовать с 1 июля этого года.

30 мая Житомирский городской голова Сергей Сухомлин встретился с патрульной полицией, чтобы обсудить вопрос запрета курения в парковой зоне. «Хочу обратить внимание на различные заведения и предприятия, чтобы они обустроили места для курения. Чтобы на остановках общественного транспорта мы вместе наводили порядок. Наша задача - вернуть доверие граждан, совместно с властями у нас все получится», - сказал во время встречи заместитель командира батальона патрульной полиции Житомира, лейтенант Сергей Рудзинский.

«Ситуация критическая: предприниматели дошли до того, что вывозят кальяны на Замковую гору и практически продают услуги. Молодежь курит кальяны в парке. Это уже не просто место отдыха, это превращается в бизнес», - заявил мэр.

По словам Сухомлина, житомиряне обращаются с просьбой усилить ответственность за нарушение правил благоустройства, а именно - выбрасывание мусора, окурков, пустых пачек сигарет.

«Мы будем достаточно серьезно усиливать ответственность в рамках закона. Сейчас по этому вопросу готовится отдельное решение исполнительного комитета. Абсолютно логично сначала обеспечить город урнами для мусора. Будет закуплено около 400 урн, они будут европейского производства. Центр города, остановки общественного транспорта, места скопления людей мы ими обеспечим», - сообщил Сухомлин.