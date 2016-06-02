В Киеве планируют создать Медицинский центр паллиативной помощи детям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время посещения Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическим поражением нервной системы Министерства здравоохранения Украины.

Он отметил, что Киев имеет положительный опыт создания и деятельности отделений паллиативной и хосписной помощи для взрослых.

«Пациентами созданного центра станут дети с тяжелыми прогрессирующими врожденными и наследственными заболеваниями нервной, опорно-двигательной, дыхательной и других систем, значительными отклонениями в развитии. Они требуют постоянного планового, амбулаторного сопровождения мультидисциплинарной мобильной бригады специалистов, а при значительном ухудшении состояния – поддержки в паллиативном стационаре, который на заключительном этапе жизни может оказать хосписные услуги», – пояснил Поворозник.

Согласно опыту европейских стран, центр создают в составе больницы интенсивного лечения или как самостоятельную структуру (рядом с ней). Обычно он состоит из амбулаторных мобильных бригад паллиативной помощи (врача, психолога, специального педагога и медицинской сестры), также в него входят 5-10 коек стационара.

По словам чиновника, наиболее готовой для начала работы в этом направлении является Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница. Здесь есть свободные помещения для работы на первом этапе создания и функционирования выездных бригад. Рядом расположены Киевская городская детская клиническая больница № 1, где функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии, и Украинский медицинский центр реабилитации детей с органическим поражением нервной системы, который занимается такими детьми. Также организационную, профессиональную и образовательную поддержку готова оказать кафедра детской неврологии и медико-социальной реабилитации НМАПО имени П. Л. Шупика.

Предполагается, что проект создания центра будет воплощен на условиях государственно-частного партнерства.

«Сейчас уже разработана и согласована структура центра, положение о центре, положение об амбулаторной мобильной бригаде, порядок предоставления паллиативных услуг детям Киева», – добавил заместитель председателя КГГА.