Приемные дети из Донбасса посетили город профессий KidsWill

Гуманитарный штаб продолжает оказывать поддержку детским домам семейного типа (ДДСТ) с приемными детьми из Донбасса.

Вера Рассоха и Людмила Панчоха работали в Макеевском детдоме. Женщины привязались к своим воспитанникам и в 2007 году решили оформить над ними опекунство. Сейчас у Веры ‒ шесть, а у Людмилы ‒ семь приемных детей. Из-за военных действий родной город им пришлось покинуть. Эвакуировал эти семьи летом 2014-го года Гуманитарный штаб Ахметова. Теперь они живут в Киевской области.

«Для 11 мальчишек и девчонок Гуманитарный штаб Рината Ахметова устроил небольшой праздник. Это – приемные дети, к тому же дети-переселенцы. Несмотря на свой юный возраст, они уже многое испытали. Для нас ‒ это родные дети. Фонд оказывал помощь этим ДДСТ много лет подряд. И сегодня мы очень надеемся, что интересная и полезная экскурсия по городу профессий позволит детям найти свое место в жизни», ‒ рассказала Римма Филь, координатор Штаба.

Во время игрового процесса дети попробовали профессию фотографа и радиоведущего. Сходили в турпоход. Научились водить машину и пользоваться банкоматом. Примерили на себя роль фермера, полицейского, пожарного, судьи и кассира. Побывали в пиццерии и на шоколадной фабрике, где освоили профессии повара и кондитера.

В конце дня, перепробовав массу занятий в городе KidsWill, дети и их приемные мамы поделились своими мечтами и впечатлениями:

«Я хочу стать парикмахером, люблю делать прически и ухаживать за волосами. Очень понравилось в городе профессий. Здесь весело, можно многому научиться», ‒ сказала 17-летняя Настя.

«Мечтаю стать модельером, но тут попробовала почти все занятия. Мне все интересно. Понравилось, что можно самой заработать и потратить деньги, узнать много нового», ‒ уточнила 16-летняя Маша.

«В городе профессий понравилось готовить пиццу и фотографировать. В будущем хочу стать визажистом», ‒ заявила 15-летняя Ксюша.

«Самое яркое впечатление – изготовление шоколадных конфет. Вкусно и весело. Спасибо вам за этот счастливый день», ‒ поблагодарила 11-летняя Карина.

«Хорошо, что есть такой проект «Сиротству ‒ нет!», благодаря которому мы чувствуем поддержку. Дети мечтают о разных профессиях. Денис хочет стать охранником. Ксения ‒ парикмахером. Саша фанатично влюблен в футбол. Я думаю, сегодняшний день немного приблизит их к своим мечтам и стремлениям», ‒ сказала Вера Рассоха.

«Я думаю, что город профессий подарит детям надежду. И станет мотивацией для того, чтобы они поверили в свое будущее. Дети должны расти в семье и чувствовать любовь к себе. В интернатах и детских домах нет того тепла и семейного уюта, который может дать мама. Благодаря проекту «Сиротству ‒ нет!» многие дети попали в семьи. Это колоссальная поддержка и мы очень признательны Фонду и лично Ринату Ахметову», ‒ подытожила Людмила Панчоха.

Проект «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова 1 июня отмечает восьмую годовщину работы. За этот срок, благодаря проекту, 8 088 детей-сирот нашли новые семьи, в том числе в детских домах семейного типа (ДДСТ).

Фонд Рината Ахметова – лидер в сфере решения проблем сиротства в Украине. В 2016 году работа программы «Сиротству – нет!» активизируется. Для помощи сиротам старше 12 лет запущен новый проект «Наставничество», целью которого является подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, находящихся в интернатах и детских домах и после их выхода из учреждений, через наставничество.