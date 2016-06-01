В Житомирской области начали работу пришкольные лагеря отдыха

Сегодня в Житомирской области начали работу дневные пришкольные лагеря: будут действовать 14 стационарных оздоровительных учреждения и 274 пришкольных лагерей отдыха.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной госадминистрации со ссылкой на начальника управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светлану Гресь.

Такие данные Гресь озвучила 31 мая в облгосадминистрации на заседании областного штаба по оперативному решению вопросов подготовки и оздоровления детей. Совещание прошло с участием директоров лагерей и представителей органов государственного надзора.

На заседании рассмотрели вопрос о состоянии готовности детских оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону 2016 года.

На нем прозвучало, что некоторые лагеря, такие как «Спутник», «Колокольчик», уже начали свою работу и приняли на первую смену детей.

Читайте такжеВ Киеве начали работу 85 дневных пришкольных лагерей отдыхаТакже отмечалось, что почти все лагеря готовы к началу сезона и выполнили все предписания, которые были выданы, и подготовили лагеря до заезда детей. В тех лагерях, в которых смены начинаются позже, а именно «Лесной берег» и «Корчагинец», еще есть время довыполнить предписания в полном объеме.

В области в этом году за средства областного бюджета уже оздоровлено 100 детей, это преимущественно дети, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС. Так, с 2 по 19 мая 10 детей льготных категорий, в том числе участников АТО и детей внутренне перемещенных лиц, направлено на бесплатный отдых в санаторий «Сергеевка» в Одесской области. Также дети отдыхали в украинском детском центре «Молодая гвардия» в Одессе.

Всего в Житомирской области этим летом планируется работа 14 стационарных оздоровительных учреждений и 274 пришкольных лагерей отдыха.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в этом году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 36 тысяч детей области - на 12% больше, чем в 2015 году.

Напомним, 22 мая этого года при содействии супруги Президента Украины Марины Порошенко из Житомира были отправлены на отдых в Республику Хорватия 41 ребенок погибших и раненых участников АТО из Житомирской области.