В Луцке приостановил работу детсад, в котором отравились 8 детей

В Луцке приостановил работу детсад №19, в котором отравились 8 детей.

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, работа детсада временно приостановлена в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, для недопущения распространения инфекционных заболеваний в дошкольном учебном заведении, в соответствии с распоряжением городского головы от 30 мая.

Читайте такжеВ детском садике Луцка отравились малыши«С целью расследования факта группового заболевания детей управлением образования создана комиссия. В настоящее время проведена проверка соблюдения санитарных требований на пищеблоке и в заведении, обследованы работники заведения, взяты пробы со всех продуктов питания. По выводам комиссии разработан комплекс мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Луцке с проявлениями острой кишечной инфекции 23-24 мая в медзаведения госпитализированы 4 детей, трое - в Волынскую областную инфекционную больницу, один ребенок - в Луцкую райбольницу и еще один ребенок лечится амбулаторно. Все они из дошкольного заведения №19. Дата последнего посещения – 20 мая. Случаи заболевания зарегистрированы в четырех группах возрастной категории 4-6 лет.