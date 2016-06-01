В Николаевской области 14 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В Николаевской области после празднования выпускного в селе Лукановка Кривоозерского района с острой кишечной инфекцией госпитализированы 14 человек, 9 из которых являются несовершеннолетними.

Как сообщили УНИАН в Госсанэпидслужбы Украины, Николаевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины сообщил о групповом заболевании гастроэнтероколитом после празднования 28 мая выпускного вечера учениками 11 класса в селе Лукановка Кривоозерского района области.

Количество участников празднования, которое проходило в местном доме культуры, уточняется. По предварительным данным, это были 50 жителей села Лукановка.

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Специалисты Госсанэпидслужбы начали эпидемиологическое расследование.

Среди основных причин вспышки называют нарушения в приготовлении и хранении пищевых продуктов в домашних условиях.

Выяснено, что блюда были приготовлены в домашних условиях, принесены к месту празднования, где в выделенной комнате были накрыты столы.

Сейчас бактериологически обследованы все потерпевшие, выяснен круг контактных лиц, которые требуют медицинского осмотра и наблюдения.