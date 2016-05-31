В Киеве начали работу 85 дневных пришкольных лагерей отдыха

Сегодня начали работу 85 дневных пришкольных лагерей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

Лагеря будут работать до 24 июня. В них отдохнут более 6 тыс. учеников младшей школы.

Стоимость пребывания ребенка в таком лагере стоит почти 677 грн (18 рабочих дней). Большую часть стоимости составляет питание 30 грн в день.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске планируют оздоровить более 12 тыс детейНа бесплатной основе в лагере могут отдохнуть дети льготных категорий: дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах, учащиеся из числа детей из семей участников АТО и детей из семей погибших участников АТО.

По словам Старостенко, популярность пришкольных лагерей растет, ведь в прошлом году их насчитывалось 76.

«Город старается обеспечить детям интересный и познавательный отдых – различные кружки, концерты, спортивные игры и соревнования, культурные мероприятия, экскурсии в музеи, библиотеки, изучение иностранных языков в языковых классах», - прокомментировала она.

Читайте такжеВ Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей Кроме того, по словам Старостенко, в июне в Киеве будет работать отдельно 153 языковых лагеря, которыми планируется охватить более 10 тыс. детей. Их посещение абсолютно бесплатное, а к работе будут привлечены студенты-волонтеры, учителя и носители иностранных языков.