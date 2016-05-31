Закарпатье получит от Венгрии вакцины для младенцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, главный санитарный врач Венгрии Томаш Сентеш сообщил о готовности венгерского правительства предоставить Закарпатью в качестве гуманитарной помощи иммунобиологические препараты для новорожденных и детей раннего возраста, закупив препараты у европейских фирм-производителей (сама Венгрия не является производителем таких препаратов).

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Закарпатской области возникла критическая ситуация с иммунобиологическими препаратами.

«Из-за хронических недопоставок вакцинных препаратов в течение прошлых двух лет учреждения здравоохранения не могут проводить иммунизацию детей в запланированном объеме», - уточнили в пресс-службе.

По информации Закарпатской ОГА, сейчас для профилактики туберкулеза в области необходимо привить вакциной БЦЖ 15 тыс. 459 детей; для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и ХИБ-инфекции вакциной «Пентаксим» – 25 тыс. 64 детей; для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка вакциной «Инфанрикс» – 44 тыс. 151 детей; для профилактики кори, эпидпаротита, краснухи комбинированной вакциной «Приорикс» – 43 тыс. 634 детей; для профилактики гепатита «В» – 20 тыс. 354 детей.

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Кроме того, по данным ОГА, в области нет сыворотки от укуса змеи и вакцины от бешенства, поскольку Минздрав вообще не направляет эти препараты в регионы.

«То есть, если в лесу ребенка укусит гадюка, придется срочно везти его на лечение за границу. Мы обратились к венгерскому правительству с просьбой предоставить нашей области в качестве гуманитарной помощи иммунобиологические препараты для новорожденных и детей раннего возраста», - цитирует пресс-служба Москаля.

По словам Москаля, единственное условие со стороны венгерской стороны – беспрепятственное пересечение границы с гуманитарным грузом.

«С нашей стороны это условие будет выполнено», - добавил Москаль.