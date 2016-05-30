В Сумской области в непогоду на мужчину упало дерево

В Сумской области 29 мая из-за ухудшения погодных условий в виде сильного дождя со шквалами погиб мужчина, на которую упало дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, в г. Шостка на ул. Механизаторов, во время сильного дождя со шквальным ветром на местного жителя упало дерево. По предварительным данным, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до прибытия экстренной медицинской помощи.

Читайте такжеВ Черкассах во время сильного ветра на прохожего упало 5-метровое деревоКроме того, в результате порыва линий электропередач частично без электроснабжения останься 9 населенных пунктов в Великописаревском и Ахтырском районах. На местах аварийные работы проводят бригады районных подразделений облэнерго.