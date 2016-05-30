На Киевщине проверят все заведения, где проживают социально незащищенные граждане

Об этом заявил председатель Киевской облгосадминистрации Максим Мельничук на заседании областного оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селе Леточки Броварского района, сообщает сайт ОГА.

«Чрезвычайная ситуация в Леточках касается не только Киевской области - она имеет государственный масштаб. Дом, в котором проживали около 40 человек преклонного возраста, был «невидимкой»: его не проверяли никакие инстанции, он работал без разрешительных документов и надлежащей противопожарной безопасности. Именно это привело к таким трагическим последствиям. Человеческая безответственность и равнодушие привели к гибели 17 человек», - заявил председатель ОГА.

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По словам Мельничука, с целью недопущения подобных ситуаций в Киевской области в ближайшее время будет проведен мониторинг заведений, где могут проживать социально незащищенные категории граждан.

Также он поручил создать рабочую группу, которая проведет обследование таких заведений.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Леточки произошел пожар в частном двухэтажном доме, где жили люди преклонного возраста. Погибли 17 человек, еще 5 госпитализированы с ожогами.

Правоохранители задержали частного предпринимателя, который организовал в частном доме проживания пожилых людей. Как заявили в полиции, «с жителями заключались договоры. Койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц».