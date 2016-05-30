Девять киевских пляжей готовы к летнему сезону

Об этом сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской госадминистрации.

Санитарные паспорта получили такие пляжи: Детский (Днепровский район), Венеция (Днепровский район), Молодежный (Днепровский район), Предместная Слободка (Днепровский район), Золотой (Днепровский район) Центральный (Днепровский район), Чорторый (Деснянский район), Вербный (Оболонский район), Пуща-Водица (Святошинский район).

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В КГГА также напоминают, что на пляжах будет действовать система флагов (статусы пляжей): зеленый - купаться разрешено; желтый - можно отдыхать на песке, заходить в воду не рекомендуется; красный - пляж закрыт (отдыхать на песке и купаться категорически рекомендуется).

С июня информация о статусах пляжей будет доступна онлайн на сайте КП «Плесо»: www.pleso.com.ua, страницах предприятия в Facebook: www.facebook.com/pleso2016/ и Twitter www.twitter.com/kp_pleso. Также можно подписаться на рассылку в мессенджере Telegram (@plesobot).