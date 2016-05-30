В Одессе здоровую женщину упекли в частную психбольницу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранители установили, что заведомо здорового человека поместили в частное психиатрическое учреждение, где гражданка незаконно находилась на стационарном обследовании.

Во время проведения следственных (розыскных) действий 26 мая одесситку освободили от незаконного содержания и с ее согласия доставили в коммунальное учреждение «Одесский областной психиатрический центр психического здоровья». Согласно заключению дежурного врача этого учреждения, она является психически здоровым и не требующим психиатрической помощи человеком.

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Как отметили в пресс-службе, таким образом при вмешательстве работников Одесских местных прокуратур № 1 и №4 (Киевский и Суворовский районы города) восстановлены права 65-летней одесситки, которую безосновательно поместили в частную психиатрическую больницу и насильно удерживали в заведении.

Сейчас основания нахождения женщины в частной больнице проверяются в рамках открытого прокуратурой уголовного производства по ч. 1 ст. 151 УК Украины (незаконное помещение в психиатрическое учреждение).

Расследование продолжается.