Во Львове при обрушении части балкона травмированы два человека
17:00, 26 мая 2016Новости регионов
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У 26-летнего мужчины диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга, у 54-летнего – закрытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.
Пострадавших доставили в больницу / Фото: УНИАН
Во Львове сегодня обрушилась часть балкона дома, в результате чего травмы получили два человека.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, в 11:57 в результате обрушения части балкона дома по улице Железнодорожной получили травмы двое случайных прохожих, жители Львовской области.
Читайте такжеВ детском садике Луцка отравились малышиПострадавших доставили в больницу, у 26-летнего мужчины диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга, у 54-летнего – закрытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.
Причины происшествия устанавливаются.
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