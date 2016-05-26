Во Львове при обрушении части балкона травмированы два человека

Во Львове сегодня обрушилась часть балкона дома, в результате чего травмы получили два человека.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, в 11:57 в результате обрушения части балкона дома по улице Железнодорожной получили травмы двое случайных прохожих, жители Львовской области.

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Причины происшествия устанавливаются.