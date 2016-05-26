Пожилые люди и инвалиды продолжают получать помощь от штаба Ахметова
30 486 продуктовых наборов доставили на дом одиноким пожилым людям и инвалидам волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Адресная помощь продуктами осуществляется в Донецке, Макеевке, Ханженково, Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Торезе.
По словам координатора штаба Рината Ахметова Риммы Филь, на неподконтрольных территориях Донбасса остались тысячи одиноких пенсионеров и инвалидов, которые в силу преклонного возраста и состояния здоровья не могут прийти за продуктовыми наборами на пункты выдачи. "Именно для таких людей Штаб Рината Ахметова организовал адресную доставку продуктов. Большинство из наших получателей помощи старше 80 лет и нуждаются в особой поддержке и внимании. Эти одинокие люди могут рассчитывать на доставку продуктов на дом силами волонтеров Штаба в Донецке и городах-сателлитах», - отметила Филь.
Кто может получить адресную доставку продуктов?
Продуктовый набор с доставкой на дом могут получить мирные жители, которые относятся к следующим льготным категориям:
одинокие инвалиды I и II групп, которые не могут самостоятельно передвигаться;
одинокие тяжелобольные люди, люди, перенесшие оперативные вмешательства или сложные хронические заболевания, имеющие документальное подтверждение;
одинокие пенсионеры старше 60 лет, которые не могут самостоятельно передвигаться.
Как подать заявку на адресную доставку продуктов?
Оставить заявку по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001. В заявке необходимо указать следующие данные:
ФИО;
год рождения;
льготную категорию (подтвержденную документально);
домашний адрес;
номер телефона для связи;
серию и номер паспорта.
Какие документы необходимо предоставить при получении набора?
Продуктовый набор выдается лично в руки получателю при наличии оригиналов паспорта и документов, подтверждающих льготную категорию.
Как часто осуществляется доставка на дом?
Продуктовый набор доставляется 1 раз в 5-6 недель.